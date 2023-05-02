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Режиссер «Джуно» и «Талли» снимет фильм о запуске телешоу «Saturday Night Live»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:31

Режиссер Джейсон Райтман, известный по лентам «Джуно» и «Талли», снимет фильм о запуске телевизионного шоу «Saturday Night Live» — культовой юмористической программы, вышедшей еще в 1975 году. Об этом cообщил Deadline.

Кинематографист расскажет предысторию телепроекта. Действие картины развернется 11 октября 1975 года — в день премьеры «Saturday Night Live». Лента покажет, какой хаос и магия происходили за кулисами первого выпуска шоу.

Фильм выпустит студия Sony. Сценарий фильма Райтман напишет вместе с Гилом Кенаном, с которым он уже сотрудничал при работе над картиной «Охотники за привидениями: Наследники».

Проект Райтмана, как можно догадаться, будет основан на реальных событиях. При создании ленты будут использоваться интервью с создателями телепрограммы — актерами, сценаристами и участниками съемочной группы.

Продюсировать фильм будут сами Райтман и Кенан, а также Джейсон Блюменфельд и Эрика Миллс.

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