Опрос: чем больше борьба с изменением климата влияет на жизнь, тем меньше европейцы к ней готовы

Многие европейцы встревожены климатическим кризисом, охотно предпримут личные шаги и поддержат политику правительства по борьбе с ним, но чем больше принятые меры будут менять их образ жизни, тем меньше будет их поддержка. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос YouGov в семи странах — Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии.
Судя по ответам многих респондентов, они довольны мерами, которые не сильно повлияют на их образ жизни, но более масштабные шаги, которые могут потребоваться, оказались непопулярными.
Подавляющее большинство во всех опрошенных странах — 60% в Швеции, 63% в Германии, 65% в Великобритании, 77% в Испании, 79% во Франции и 81% в Италии — заявило, что они очень или довольно обеспокоены изменениями климата и их последствиями. Они уверены, что кризис связан с деятельностью человека, при этом менее 20% респондентов в большинстве стран считают иначе, еще максимум 5% отрицают какие‑либо изменения.
Меры, не требующие заметных лишений в образе жизни, популярны: 45% в Германии и 72% в Испании поддержали государственные программы посадки деревьев, 60% в Испании и 77% в Великобритании заявили, что сами будут выращивать больше растений или уже занимаются этим. 40% в Дании и 56% в Великобритании, Испании и Италии с радостью никогда больше не будут покупать изделия из одноразового пластика, а 63% в Швеции и 75% в Испании поддержали бы правительственный запрет на них.
Точно так же была довольно солидная поддержка — 28% Германии и 43% в Италии — идеи ограничения потребления мяса и молочных продуктов до двух или трех приемов пищи в неделю, 24% в Великобритании и 48% в Италии поддержали бы закрепление рациона в законодательстве.
Более радикальные предложения, например добровольный отказ от мяса и молочных продуктов, снижение численности детей в семьях, едва ли поддержали больше 20% респондентов.