Опрос: чем больше борьба с изменением климата влияет на жизнь, тем меньше европейцы к ней готовы

Меры, не требующие заметных лишений в образе жизни, популярны: 45% в Германии и 72% в Испании поддержали государственные программы посадки деревьев, 60% в Испании и 77% в Великобритании заявили, что сами будут выращивать больше растений или уже занимаются этим. 40% в Дании и 56% в Великобритании, Испании и Италии с радостью никогда больше не будут покупать изделия из одноразового пластика, а 63% в Швеции и 75% в Испании поддержали бы правительственный запрет на них.