Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на корпоративных устройствах из‑за утечки данных

«Интерес к платформам генеративного ИИ, таким как ChatGPT, растет как внутри компании, так и за ее пределами. Хотя этот интерес сосредоточен на полезности и эффективности этих платформ, также растут опасения по поводу рисков безопасности, связанных с генеративным ИИ», — заявили сотрудники компании.