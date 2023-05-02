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Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на корпоративных устройствах из‑за утечки данных

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:15

Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT и другие инструменты генеративного ИИ на корпоративных устройствах из‑за опасений утечки информации. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сотрудники Samsung Electronics допустили утечку корпоративного исходного кода, загрузив его в ChatGPT.

Компания обеспокоена, что данные, передаваемые таким платформам, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их извлечение и удаление. В итоге информация может стать известна другим пользователям.

«Интерес к платформам генеративного ИИ, таким как ChatGPT, растет как внутри компании, так и за ее пределами. Хотя этот интерес сосредоточен на полезности и эффективности этих платформ, также растут опасения по поводу рисков безопасности, связанных с генеративным ИИ», — заявили сотрудники компании.

Samsung — не первая компания, выразившая беспокойство из‑за генеративного ИИ. Ранее некоторые банки Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp. и Citigroup Inc., либо запретили, либо ограничили использование чат-ботов OpenAI.

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Bank of America
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