Сильвестр Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза»

Американский актер Сильвестр Сталлоне, известный по франшизам «Рембо» и «Рокки», вернется к роли альпиниста-спасателя Гейба Уокера в сиквеле боевика «Скалолаз». Об этом сообщил Deadline.
Режиссером новой картины станет Рик Роман Во, снявший «Падение ангела» и «Гренландию». Он поставит фильм по сценарию Марка Бианкулли, который работал ранее над «Хорошим соседом» и «Охотниками».
Созданием ленты займутся компании Neal H. Moritz’s Original Film и Rocket Science, а также Balboa Productions. Детали сюжета будущего фильма пока держатся в секрете. Также неизвестен и актерский состав сиквела.
В данный момент проводится кастинг артистов. Работу над проектом курируют продюсера оригинального «Скалолаза» Нил Мориц и Тоби Джаффе. Также ленту продюсируют Торстен Шумахер и Ларс Силвест.
В команде исполнительных продюсеров сиквела — Во, Аа Лили Амирпур, Ченс Райт, Джанлука Чакра и Хишам Альганим. Финансируют проект Rocket Science, Wright Productions and Entertainment, Front Row Entertainment.
Боевик «Скалолаз» вышел в 1993 году, его снял режиссер Ренни Харлин по сценарию, написанному Сильвестром Сталлоне и Майклом Франсом. Фильм рассказал о спасателе Гейбе Уокере, который приходит на помощь застрявшим в горах туристам. Они оказываются на самом деле бандой жестоких преступников.