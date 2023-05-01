Сильвестр Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза»

Боевик «Скалолаз» вышел в 1993 году, его снял режиссер Ренни Харлин по сценарию, написанному Сильвестром Сталлоне и Майклом Франсом. Фильм рассказал о спасателе Гейбе Уокере, который приходит на помощь застрявшим в горах туристам. Они оказываются на самом деле бандой жестоких преступников.