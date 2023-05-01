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Netflix показал тизер второго сезона «Монстра». Он расскажет о братьях Менендес, убивших родителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:06

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер второго сезона сериала «Монстр», дебютные десять серий которого рассказывали о серийном убийце Джеффри Дамере (его в проекте сыграл Эван Питерс).

Продолжение антологии будет посвящено истории братьев Менендес, которые в 1989 году расправились с собственными родителями. Молодые американцы кубинского происхождения пытались таким образом заполучить многомиллионное наследство.

В тизере сезона, в центре которого окажутся Лайл и Эрик Менендес, используются аудиозаписи телефонных звонков преступников. В них они обращаются в полицию и утверждают, будто неизвестные люди застрелили их мать и отца.

На самом деле, братья самостоятельно нанесли смертоносные выстрелы из дробовиков, купленных с помощью водительских прав одного из их друзей. Предварительно Лайл и Эрик добились удаления обновленной версии завещания отца.

О своем преступлении братья рассказали психологу, который и передал сведения о предполагаемом убийстве в полицию. Хотя родственники семьи не считали Лайла и Эрика виновными, те все же оказались в суде.

Процесс над братьями Менендес стал одним из самых громких в американской истории правосудия. В частности, так произошло потому, что на суде Лайк и Эрик рассказали о сексуальном насилии, которому якобы подвергал их отец.

Как проходил суд над братьями, вероятно, также можно будет узнать из сериала. Второй сезон его будет называться «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес». Он выйдет на Netflix в 2024 году.

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Эван Питерс
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