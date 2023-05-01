В штате Нью-Йорк жители обменяли более 3000 единиц огнестрельного оружия на подарочные карты

В американском штате Нью-Йорк жители обменяли на подарочные карты более 3000 единиц огнестрельного оружия, в том числе самодельного. Об этом сообщил ABC News.
Гражданам предложили сдать винтовки и пистолеты в рамках программы по сокращению вооружения населения, организованной генпрокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. По всему штату открыли девять точек приема оружия, в том числе в Сиракузах.
«Каждое оружие, которое мы изъяли из домов в Сиракузах и с улиц, — это предотвращенная потенциальная трагедия и еще один шаг в защите общин по всему штату Нью-Йорк», — прокомментировала работу центра Джеймс.
Программу запустили спустя несколько дней после того, как мэр Сиракуз Бен Уолш признался, что распространение оружия способствует росту насилия в его городе по итогам первого квартала 2023 года.
Местные жители, согласившиеся избавиться от оружия, получили подарочные карты на сумму в 500 долларов. За каждую дополнительную единицу можно было получить еще карты — на 150, 75 или 25 долларов в зависимости от вида оружия. К сдаче принимали в том числе антикварные изделия и неработающие пистолеты.