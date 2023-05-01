В штате Нью-Йорк жители обменяли более 3000 единиц огнестрельного оружия на подарочные карты

Местные жители, согласившиеся избавиться от оружия, получили подарочные карты на сумму в 500 долларов. За каждую дополнительную единицу можно было получить еще карты — на 150, 75 или 25 долларов в зависимости от вида оружия. К сдаче принимали в том числе антикварные изделия и неработающие пистолеты.