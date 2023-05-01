Aerosmith анонсировали прощальный тур. Он стартует в сентябре

Артист признался, что он и его коллеги по Aerosmith испытывают тревожность при мыслях о грядущем туре. Музыканты давно не устраивали масштабных гастролей. Кроме того, всем участникам бэнда уже исполнилось 70 лет, а Стивену Тайлеру — и вовсе 75.