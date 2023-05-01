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Aerosmith анонсировали прощальный тур. Он стартует в сентябре

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:58

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала свой прощальный гастрольный тур, который начнется в сентябре 2023 года. Об этом сообщил Independent.

Тур под названием «Peace Out» стартует 2 сентября в американском штате Филадельфия. Музыканты обещают дать в общей сложности 40 концертов, посвященных их более чем 50-летней карьере.

Финальным выступлением Aerosmith станет шоу в Монреале, запланированное на 26 января 2024 года. «Я думаю, время пришло», — прокомментировал гитарист Джо Перри решение группы о завершении гастрольной деятельности.

Артист признался, что он и его коллеги по Aerosmith испытывают тревожность при мыслях о грядущем туре. Музыканты давно не устраивали масштабных гастролей. Кроме того, всем участникам бэнда уже исполнилось 70 лет, а Стивену Тайлеру — и вовсе 75.

В ходе выступлений Aerosmith исполнят хиты разных лет, такие как «Crazy», «Janie’s Got a Gun» и «Livin’ on the Edge». Тайлер заявил, что музыканты «достанут все игрушки с чердака».

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Джо ПерриСтивен Тайлер
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