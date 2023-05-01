Aerosmith анонсировали прощальный тур. Он стартует в сентябре

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала свой прощальный гастрольный тур, который начнется в сентябре 2023 года. Об этом сообщил Independent.
Тур под названием «Peace Out» стартует 2 сентября в американском штате Филадельфия. Музыканты обещают дать в общей сложности 40 концертов, посвященных их более чем 50-летней карьере.
Финальным выступлением Aerosmith станет шоу в Монреале, запланированное на 26 января 2024 года. «Я думаю, время пришло», — прокомментировал гитарист Джо Перри решение группы о завершении гастрольной деятельности.
Артист признался, что он и его коллеги по Aerosmith испытывают тревожность при мыслях о грядущем туре. Музыканты давно не устраивали масштабных гастролей. Кроме того, всем участникам бэнда уже исполнилось 70 лет, а Стивену Тайлеру — и вовсе 75.
В ходе выступлений Aerosmith исполнят хиты разных лет, такие как «Crazy», «Janie’s Got a Gun» и «Livin’ on the Edge». Тайлер заявил, что музыканты «достанут все игрушки с чердака».