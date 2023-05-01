Южнокорейский студент съел банан, который был частью инсталляции в сеульском музее

Это не первый случай, когда посетитель съедает бананы, используемые для инсталляции Каттелана. В 2019 году художник-перформансист Дэвид Датуна отклеил банан со стены после того, как произведение искусства было продано за 120 тыс. долларов на Art Basel в Майами. В тот раз банан тоже быстро заменили, не потребовав никаких компенсаций.