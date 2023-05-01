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Южнокорейский студент съел банан, который был частью инсталляции в сеульском музее

Семён Гудошников
Сегодня в 13:56

Южнокорейский студент-художник Но Хён Су съел банан, который был частью инсталляции в сеульском музее «Лиум». Об этом сообщает Би-би-си.

Приклеенный скотчем к стене банан — часть выставки современного итальянского художника Маурицио Каттелана, которая сейчас проходит в «Лиуме».

Объясняя свой поступок, студент заявил, что был голоден, поскольку пропустил завтрак. Съев банан, он прикрепил оставшуюся кожуру обратно к стене при помощи скотча.

На кадрах, выложенных в интернете, слышны крики «извините!», когда Но снимает банан со стены. Однако это не останавливает студента, который начинает есть фрукт в установившейся в зале тишине.

Представители музея заявили, что не будут требовать возмещения убытков от студента. Выставляемый банан заменялся каждые три дня. Незадолго после инцидента работники музея приклеили к стене новый банан.

Позже студент прокомментировал свой поступок в СМИ: «Повреждение произведения искусства тоже можно рассматривать как произведение искусства, я подумал, что это было бы интересно… Разве банан не приклеен на скотч, чтобы его съели?»

Узнав о повреждении своей инсталляции, ее автор Маурицио Каттелан сказал: «Никаких проблем».

Это не первый случай, когда посетитель съедает бананы, используемые для инсталляции Каттелана. В 2019 году художник-перформансист Дэвид Датуна отклеил банан со стены после того, как произведение искусства было продано за 120 тыс. долларов на Art Basel в Майами. В тот раз банан тоже быстро заменили, не потребовав никаких компенсаций.

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Маурицио КаттеланДэвид Датуна
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