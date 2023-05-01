На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

На Камчатке в районе вулкана Шивелуч произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Об том сообщил Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
Землетрясение случилось в 02:50 ночи на глубине 2 км. Подземные толчки ощутили в поселки Ключи. О пострадавших в ходе землетрясения не сообщалось.
Ранее власти региона предупредили о возможном извержении Шивелуча. По мнению ученых, вулкан может производить пепловые выбросы. Подобное событие уже случалось в апреле 2023 года.
11 апреля извержение Шивелуча привело к пеплопаду во многих населенных пунктах. Кроме того, в начале апреля у берегов Камчатки фиксировали и землетрясение — его магнитуда составила 6,9.
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