Джек Ма стал профессором в Токийском университете

Ма будет читать лекции по менеджменту и запуску бизнеса, а также консультировать студентов по темам исследований. Контракт бизнесмена с колледжем закончится в октябре, но его могут продлевать ежегодно, отметили в университете.
Джек Ма практически перестал появляться на публике после того, как в октябре 2020 года раскритиковал китайские власти на шанхайском форуме. Вскоре после этого власти не дали Ant Group провести IPO, объем которого оценивался в 37 млрд долларов.
Позднее предприниматель покинул Китай и, по данным Financial Times, некоторое время жил в Токио. В марте 2023-го он вернулся на родину после года отсутствия. WSJ со ссылкой на источники писала, что незадолго до этого с Ма связывались экс-чиновники Коммунистической партии Китая и коллеги-магнаты, которые убеждали бизнесмена вернуться и внести свой вклад в развитие страны.