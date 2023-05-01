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Джек Ма стал профессором в Токийском университете

Семён Гудошников
Сегодня в 10:39

Основатель китайского IT-гиганта Alibaba Джек Ма получил должность приглашенного профессора в колледже при Токийском университете. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление вуза.

Ма будет читать лекции по менеджменту и запуску бизнеса, а также консультировать студентов по темам исследований. Контракт бизнесмена с колледжем закончится в октябре, но его могут продлевать ежегодно, отметили в университете.

Джек Ма практически перестал появляться на публике после того, как в октябре 2020 года раскритиковал китайские власти на шанхайском форуме. Вскоре после этого власти не дали Ant Group провести IPO, объем которого оценивался в 37 млрд долларов.

Позднее предприниматель покинул Китай и, по данным Financial Times, некоторое время жил в Токио. В марте 2023-го он вернулся на родину после года отсутствия. WSJ со ссылкой на источники писала, что незадолго до этого с Ма связывались экс-чиновники Коммунистической партии Китая и коллеги-магнаты, которые убеждали бизнесмена вернуться и внести свой вклад в развитие страны.

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