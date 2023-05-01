Джек Ма стал профессором в Токийском университете

Позднее предприниматель покинул Китай и, по данным Financial Times, некоторое время жил в Токио. В марте 2023-го он вернулся на родину после года отсутствия. WSJ со ссылкой на источники писала, что незадолго до этого с Ма связывались экс-чиновники Коммунистической партии Китая и коллеги-магнаты, которые убеждали бизнесмена вернуться и внести свой вклад в развитие страны.