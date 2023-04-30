Forbes: после ухода западных брендов цены в российской фэшн-рознице выросли на треть

Значительнее всего продажи выросли у небольших нишевых марок, отметила гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. Многие из них еще недавно торговали одеждой, обувью и аксессуарами через соцсети, а сейчас открывают собственные магазины в самых модных торговых центрах Москвы.