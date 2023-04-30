Forbes: после ухода западных брендов цены в российской фэшн-рознице выросли на треть

После ухода иностранных компаний продажи российской фэшн-розницы выросли на 10-25%, а цены поднялись на 30%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG).
Согласно ним, по итогам прошлого года на 10-20% увеличились продажи магазинов одежды, которые входят в группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia и Kari. Рост продаж у дисконтных сетей составил 15-25%.
Значительнее всего продажи выросли у небольших нишевых марок, отметила гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. Многие из них еще недавно торговали одеждой, обувью и аксессуарами через соцсети, а сейчас открывают собственные магазины в самых модных торговых центрах Москвы.
В целом, российский фешен-рынок, по оценке Лебсак-Клейманс, сократился в прошлом году в стоимостном выражении на 8,1%, в натуральном — на 12-15%. Годом ранее, в 2021-м, он составлял 1,85 трлн рублей.
После начала военной операции на Украине российский рынок покинули многие западные фэшн-бренды. Среди них испанская компания Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius), Hennes & Mauritz (H&M и COS) и японская Uniqlo.
Недавно в Москве открылся первый магазин Maag, который призван заменить Zara. «Афиша Daily» рассказывала, что известно о новом бренде одежды.