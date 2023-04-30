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AFP: Франция уже три года расследует российскую «дочку» «Ашана» из‑за подозрений в коррупции

Виктория Шанина
Сегодня в 10:21

С 2020 года финансовая прокуратура Франции ведет расследование в отношении российской дочерней компании продуктового ритейлера «Ашан». Об этом пишет французское информагентство AFP со ссылкой на источник в суде.

По данным агентства, расследование начали после статьи в газете Les Echos. Там были описаны коррупционные схемы, из‑за которых французский ритейлер в России ежегодно терял около 2-3% оборота — это примерно 80-100 млн евро.

Источником Les Echos стал бывший топ-менеджер российской «дочки» «Ашана» Алексей Жарков, который занимался в том числе аудитом. Он обнаружил серию нарушений в отношениях менеджмента с поставщиками.

«Менеджеры по закупкам организуют эти коррупционные схемы посредством конвейерных заявок на тендеры, искусственного повышения цен, льгот по продвижению продукции и других нарушений», — сказал тогда Жарков в интервью Les Echos. За несколько месяцев до этой публикации он пережил нападение.

В рамках расследования, отмечает AFP, французские власти проводят обыски, а также допрашивают в качестве свидетелей топ-менеджеров российского «Ашана», в том числе бывших. О процессе и результатах работы пока неизвестно.

«Расследование направлено на выяснение фактов в российской дочерней компании „Ашана“, но оно не направлено против самого „Ашана“, который является жертвой в этом деле и оставляет за собой возможность выступить гражданским истцом», — сказали AFP представители французского ритейлера.

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Алексей Жарков
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