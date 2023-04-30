AFP: Франция уже три года расследует российскую «дочку» «Ашана» из‑за подозрений в коррупции

«Менеджеры по закупкам организуют эти коррупционные схемы посредством конвейерных заявок на тендеры, искусственного повышения цен, льгот по продвижению продукции и других нарушений», — сказал тогда Жарков в интервью Les Echos. За несколько месяцев до этой публикации он пережил нападение.