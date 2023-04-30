AFP: Франция уже три года расследует российскую «дочку» «Ашана» из‑за подозрений в коррупции

По данным агентства, расследование начали после статьи в газете Les Echos. Там были описаны коррупционные схемы, из‑за которых французский ритейлер в России ежегодно терял около 2-3% оборота — это примерно 80-100 млн евро.
Источником Les Echos стал бывший топ-менеджер российской «дочки» «Ашана» Алексей Жарков, который занимался в том числе аудитом. Он обнаружил серию нарушений в отношениях менеджмента с поставщиками.
«Менеджеры по закупкам организуют эти коррупционные схемы посредством конвейерных заявок на тендеры, искусственного повышения цен, льгот по продвижению продукции и других нарушений», — сказал тогда Жарков в интервью Les Echos. За несколько месяцев до этой публикации он пережил нападение.
В рамках расследования, отмечает AFP, французские власти проводят обыски, а также допрашивают в качестве свидетелей топ-менеджеров российского «Ашана», в том числе бывших. О процессе и результатах работы пока неизвестно.
«Расследование направлено на выяснение фактов в российской дочерней компании „Ашана“, но оно не направлено против самого „Ашана“, который является жертвой в этом деле и оставляет за собой возможность выступить гражданским истцом», — сказали AFP представители французского ритейлера.