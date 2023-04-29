У телеигры «Кто хочет стать миллионером?» сменился ведущий. Ранее шоу вели Галкин* и Дибров

У телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» сменился ведущий — с Дмитрия Диброва на певицу Юлианну Караулову, сообщает ТАСС. Игра вернулась в эфир Первого канала после перерыва, начавшегося в июне 2022 года.
В кастинге на роль ведущего игры участвовали Лариса Гузеева, Александр Гордон, Пелагея и Леонид Ярмольник. Новая ведущая Караулова призналась, что переживает, как ее примет аудитория, ведь «в силу своего характера» она будет вести передачу «абсолютно по-другому».
«На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда‑то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты. Все очень размеренно, с большими паузами, пришлось привыкать. Дмитрий Дибров был строгим ведущим», — считает Караулова.
Аналог оригинальной английской телевикторины «Who Wants to Be a Millionaire?» вышел на российском телевидении в 1999 году под названием «О, счастливчик!», его ведущим был Дмитрий Дибров. В 2001-м программа стала называться «Кто хочет стать миллионером?», вел ее уже Максим Галкин*. В 2008-м в кресло ведущего вернулся Дибров.