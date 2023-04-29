У телеигры «Кто хочет стать миллионером?» сменился ведущий. Ранее шоу вели Галкин* и Дибров

«На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда‑то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты. Все очень размеренно, с большими паузами, пришлось привыкать. Дмитрий Дибров был строгим ведущим», — считает Караулова.