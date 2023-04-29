Ученые обнаружили в мозге осьминогов уникальные волны и волны, которые есть только у людей

В результате ученые изучили записи и обнаружили в мозге осьминога, которые можно наблюдать только в гиппокампе у людей . Точное предназначение этих волн неизвестно, но они, вероятно, ответственны за формирование памяти и сон. Именно гиппокамп хранит воспоминания и помогает нам ориентироваться в пространстве, анализируя окружающий мир. У остальных животных такого инструмента просто нет.