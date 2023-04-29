Ученые обнаружили в мозге осьминогов уникальные волны и волны, которые есть только у людей

Команда ученых Неаполитанского университета исследовала мозг осьминога и пришла к выводу, что он излучает волны, характерные только для мозга человека, но не других живых существ. Об этом пишет издание LiveScience со ссылкой на публикацию ученых в журнале Cell.
Осьминогам вживили специальные электроды, после чего отправили в аквариум. Запись активности мозга велась в течение 12 часов. Все это время осьминоги занимались обычными аквариумными делами: исследовали пространство, спали, ухаживали за своим внешним видом.
В результате ученые изучили записи и обнаружили в мозге осьминога, которые можно наблюдать только в гиппокампе у людей. Точное предназначение этих волн неизвестно, но они, вероятно, ответственны за формирование памяти и сон. Именно гиппокамп хранит воспоминания и помогает нам ориентироваться в пространстве, анализируя окружающий мир. У остальных животных такого инструмента просто нет.
Зато у многих других животных есть волны, которые отвечают за регулировку сна и бодрствования. Их тоже обнаружили у осьминогов.
Но самое интересное, что ученые зафиксировали невиданные ранее волны частотой 2 Гц, которых нет вообще ни у одного живого существа на Земле, включая человека. Это медленные продолжительные импульсы, повторяющиеся всего два раза в секунду.
Осьминоги и другие головоногие, кальмары и каракатицы, давно привлекают внимание ученых своими неординарными интеллектуальными способностями: умением осознавать окружающий мир и самих себя, решать задачи, требующие комплексного подхода и хотя бы зачатков абстрактного мышления.
Также удивителен механизм маскировки многих видов осьминогов, который позволят им с огромной скоростью менять свой цвет. Исследователи уверены, что этот механизм так же помогает им общаться и проявлять эмоции.