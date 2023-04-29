Ванна долларовых купюр помогла поймать похитителя биткоинов

Благодаря использованию миксеров, аналогичных тому, которым пользовался его брат, Гэри смог замести следы. Однако его выдала одна фотография, найденная представителями спецслужб при проверке его смартфона после пропажи биткоинов. На этой фотографии Гэри «купался» в ванной, наполненной долларовыми купюрами. Следствие также установило, что он в то же время приобрел элитный кондоминиум в Кливленде.