Ванна долларовых купюр помогла поймать похитителя биткоинов

Федеральный окружной суд США по округу Колумбия приговорил к четырем годам лишения свободы Гэри Хармона, который похитил 712 биткоинов у государства в апреле 2020 года, сообщает Business Insider.
Незадолго до преступления в тюрьму на 20 лет по обвинению в отмывании 300 млн долларов отправился старший брат Гэри, Ларри Хармон. Ларри с помощью своего веб-сервиса Helix, так называемого миксера, помогал пользователям даркнета легализовать доходы в сети.
Спецслужбы пожелали получить доступ к его кошелькам и передать криптовалюту в федеральный бюджет, однако Гэри опередил их и, воспользовавшись данными своего брата, восстановил доступ самостоятельно и перевел на свои кошельки 712 биткоинов.
Часть их он перевел в другие криптовалюты, но общая стоимость похищенных монет по курсу того года составляла около 5 млн долларов, а по нынешнем временам ее можно оценить более чем в 21 млн долларов.
Благодаря использованию миксеров, аналогичных тому, которым пользовался его брат, Гэри смог замести следы. Однако его выдала одна фотография, найденная представителями спецслужб при проверке его смартфона после пропажи биткоинов. На этой фотографии Гэри «купался» в ванной, наполненной долларовыми купюрами. Следствие также установило, что он в то же время приобрел элитный кондоминиум в Кливленде.