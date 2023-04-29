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В Королеве вырубают вековые деревья у памятника археологии. СК России начал проверку

Илья Голубев
Сегодня в 19:33

Сотрудники Следственного комитета России проверят вырубку вековых деревьев на окраине подмосковного города Королева и отчитаются непосредственно перед главой ведомства Александром Бастрыкиным. Как сообщает пресс-служба СК, проверку инициировали после сюжета о вырубке на федеральном телевидении.

Первыми тревогу подняли местные жители и активисты. Событие широко освещалось соцсетях Королева, после чего телеграм-сообщество «Наукоград Королев» обратилось в ответственные государственные органы. Активисты уточняют, что «уполномоченные органы» обещали сделать парк вокруг памятника, но вместо этого распродали землю под коттеджные участки.

Памятник истории, у которого и располагаются вырубаемые деревья, проверило Главное управление культурного наследия Московской области. Оно подтвердило, что там «осуществляется хозяйственная деятельность и земляные работы», которые в этом случае являются нарушением.

Как пишут местные СМИ, кроме СК заявления о необходимости предпринять какие‑то действия получили ГУ МВД России по Московской области, прокуратура Московской области и администрация городского округа Королев Московской области.

Исторический памятник имеет официальное название «Селище „Бурковское-1“, XII в.». Это Бурковское селище времен князя Юрия Долгорукого, оно находится под охраной государства и в данный момент располагается в микрорайоне Болшево. Как сообщает СК, культурный слой памятника уже уничтожен.

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Следственный комитетМВД России
люди
Александр БастрыкинЮрий Долгорукий
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