К публикации готовят неизданный ранее роман Габриеля Гарсии Маркеса

Как уточняет The Guardian, дети писателя не хотели публиковать неоконченный роман, однако все же решили, что нельзя скрывать его от читателей. В 2024 году книга на оригинальном испанском языке появится на полках магазинов в странах Южной Америки, однако позже будут изданы и переводы на другие языки.