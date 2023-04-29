Бывший сотрудник Apple должен вернуть 19 млн долларов за обман компании

55-летний Прасад работал в компании с 2008 по 2018 год, занимаясь глобальной цепочкой поставок услуг Apple, закупкой деталей и услуг у поставщиков. В документе о признании вины он заявил, что начал выкачивать деньги у своего работодателя примерно в 2011 году через откаты, воровство запчастей, завышение счетов и взимание платы с Apple за товары, которые так и не были доставлены. Осужденный также уклонялся от уплаты налогов на доходы и вступил в сговор с владельцами двух компаний-поставщиков, которым тоже были предъявлены обвинения.