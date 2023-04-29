Умер актер Сергей Колесников в возрасте 68 лет

В возрасте 68 лет умер актер и ведущий «Фазенды» Сергей Колесников. Его сын рассказал телеканалу «Звезда», что отец умер в больнице от инсульта.
Колесников известен по ролям в сериалах «Дальнобойщики», «Сыщики» и «Петербургские тайны», а также появлялся в зарубежных проектах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души» и «МакМафии».
Также Колесников был актером дубляжа — его голосом, в частности, говорил Джеймс Бонд в фильмах 60–80-х годов. С мая 2006 года до октября 2012-го актер вел программу «Фазенда» на Первом канале.