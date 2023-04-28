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Звезда сериала «Поза» Микаэла Джае Родригес снимется в 12-м сезоне «Американской истории ужасов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:13

Звезда сериала «Поза» Микаэла Джае Родригес снимется в двенадцатом сезоне сериала «Американская история ужасов» вместе с Ким Кардашьян, Эммой Робертс и Карой Делевинь. Об этом сообщил Deadline.

Продюсер шоу Райан Мерфи, который также разрабатывал «Позу» пригласил актрису присоединиться в актерскому составу сезона, в основу которого лег роман Даниэль Валентайн «Деликатное состояние».

Книгу опубликуют в августе 2023 года. Она расскажет о женщине, которая убеждена, что некая зловещая фигура намерена помешать ее беременности. Похожий сюжет, как ожидается, будет и у нового сезона хоррор-антологии.

По словам создателей «Американской истории ужасов», в этот раз сериал представит феминистское переосмысление культового фильма «Ребенок Розмари». Шоураннером сезона выступит Хэлли Файффер.

Ранее сериал еще ни разу не брал за основу какое‑либо литературное произведение. В предыдущих историях Мерфи и его коллеги осмысливали типичные для американской культуры хоррор-темы. Действие первого сезона касалось дома с призраками, второго — психбольницы, в центре третьего оказался ковен ведьм.

Также авторы шоу рассказывали истории о так называемых «цирках уродов», жутком отеле, вдохновленном «замком убийств» серийного убийцы Генри Холмса, пропавшей колонии Роанок, политическом культе, конце света, детском лагере, вампирах и пришельцах, гомофобии в Нью-Йорке и загадочном вирусе.

Микаэла Джае Родригес известна как первая транс-персона, когда‑либо получавшая «Золотой глобус». В 2022 году она выиграла в номинации «Лучшая актриса в телесериале (драма)». Победу девушке принесла роль Бланки в сериале «Поза», которая стала первой крупной работой Родригес на телевидении.

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