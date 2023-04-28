В инстаграме* появится автоматический фильтр нецензурной лексики

В социальной сети Instagram* появится автоматический фильтр нецензурной лексики. Об этом сообщил на своей странице глава платформы Адам Моссери.
Он опубликовал в сторис видеоролик, в котором произносит ряд обсценных слов на английском языке. Расслышать их не удается, поскольку их перекрывает пикающий звук.
В видео Моссери поясняет, что проводит тестирование новой функции Instagram*. Когда она будет полноценно внедрена в приложение, пока неясно.
Также неизвестно, получат ли пользователи возможность отключать цензурирование непристойной лексики или же соцсеть станет зоной, свободной от нецензурщины.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.
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