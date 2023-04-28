Сэр Патрик Стюарт выпустит книгу мемуаров и озвучит ее аудиоверсию

«Вспоминать свою жизнь с самых ранних ее моментов и до настоящего времени было достаточно поучительно. Моя жизнь превзошла все мои ожидания, и я надеюсь, что вы получите удовольствие, читая о ней этой осенью», — рассказал о своей рефлексии 82-летний Патрик Стюарт.