Сэр Патрик Стюарт выпустит книгу мемуаров и озвучит ее аудиоверсию

Британский актер сэр Патрик Стюарт выпустит свои мемуары как в традиционном бумажном формате, так и в аудиоверсии, которую озвучит самостоятельно. Книга будет озаглавлена «Making It So» («Делая это таким»), сообщает Rolling Stone. Публикация запланирована на 3 октября.
«Вспоминать свою жизнь с самых ранних ее моментов и до настоящего времени было достаточно поучительно. Моя жизнь превзошла все мои ожидания, и я надеюсь, что вы получите удовольствие, читая о ней этой осенью», — рассказал о своей рефлексии 82-летний Патрик Стюарт.
Актер признался в интервью Entertainment Weekly, что ему предлагали свою помощь гострайтеры (профессиональные писатели, которые зачастую пишут книги вместо знаменитостей, а те выпускают их под своим именем), однако он хотел разобраться с этим сам. И посвятил писательству время, проведенное на карантине в период пандемии коронавируса.
Сэр Патрик Стюарт начинал с театра, впоследствии перебравшись на большой экран и на телевидение. Он снимался в незначительных ролях, пока в 1987 году впервые не сыграл капитана Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», ставшем хитом в англоязычном мире.
Патрика Стюарта полюбили, а окончательно он запомнился зрителям по всему миру в образе профессора Ксавьера из супергеройской кинофраншизы «Люди Икс».