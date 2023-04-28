В тиктоке и твиттере появляются отрывки из авторской кулинарной телепрограмма «Едим дома», в которой Юлия Высоцкая с 2003 года готовит разные блюда на своей кухне. Пользователи, многие из которых смотрели передачу в детстве, заметили, что ведущая — не шеф-повар с отточенными навыками готовки, и у нее тоже не все получается.
Сначала завирусился ролик, где Высоцкая готовит «нежные сырники». Ведущая лепит мини-сырники, у которых «корочка золотистая», а тесто внутри жидкое. В какой‑то момент корочка начала «уходить», а она просила ее «вернуться». «Я таких нежных сырников никогда раньше не пробовала», — говорит Высоцкая, выкладывая блюдо на тарелку.
Пользователи делились этим отрывком с шутливыми подписями, например «Когда девушка сказала, что умеет готовить, а потом ты попросил ее сделать сырники».
Вслед за сырниками завирусились шашлыки, которые окутывал огонь из мангала. В итоге мясо получилось обугленным.
Внимание на себя также привлекли рецепты домашних роллов, жаренного шалфея, гречетто и пиццы.
Пользователи признались, что в детстве им казалось, что Высоцкая «круто готовит», но теперь им так же кажется. Они сравнили это популярное заблуждением с эффектом Манделы, когда воспоминания нескольких людей совпадают, но противоречат действительности.
«Мы с вами только в 2023 году начали осознавать, что Юлия Высоцкая на самом деле плохо готовит, а все прошлые годы на нас действовал мощнейший эффект Манделы и мы все думали, что она крутая в готовке», — написал юзер с ником Данис (на *** [пенисе] повис).
Несколько человек вспомнили, как Высоцкая суетилась по кухне. «Меня всегда раздражала ее практически нарочитая небрежность. Эта неэкономность движений, скорость речи, размашистость. Наверное, это должно было демонстрировать способность готовить быстро, но производило только впечатление суеты», — написала
Заносчивая Вандербильдиха.
Другие пользователи позавидовали уверенности Высоцкой и посчитали, что задумка передачи и заключается в том, что процесс приготовления блюда максимально приближен к зрителю и его кухне, а не ресторанным поварам.
26 апреля на ютьюб-канале Высоцкой вышел ролик о шашлыках. Актриса рассказала о маринадах для мяса и самом вкусном шашлыке, который она пробовала.