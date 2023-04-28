В тиктоке и твиттере появляются отрывки из авторской кулинарной телепрограмма «Едим дома», в которой Юлия Высоцкая с 2003 года готовит разные блюда на своей кухне. Пользователи, многие из которых смотрели передачу в детстве, заметили, что ведущая — не шеф-повар с отточенными навыками готовки, и у нее тоже не все получается.