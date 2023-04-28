Власти Нижегородской области будут платить активным гражданам за сообщения о пьяных водителях

Начиная с 1 мая жители Нижегородской области будут получать по 2000 рублей за сообщения о пьяных водителях. Об этом пресс-служба регионального правительства рассказала изданию «Подъем».
В пресс-службе просят не называть такую практику доносами. «Звонок на телефон 112 не является тайным/анонимным сообщением, в данном случае речь идет о предотвращении преступления», — говорят собеседники «Подъема».
Они также отмечают, что граждане и раньше активно жаловались на вождение в нетрезвом виде. Однако эти жалобы подтверждались только в 27% случаев.
«Согласно статистике, нижегородцы проявляют социально ответственную позицию и сообщают о пьяных водителях: за первые 3 месяца 2023 года от них поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах через телефон 112. В ходе отработки информации за этот период задержано 167 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения», — сказали в пресс-службе.
Вероятно, таким нововведением нижегородские власти хотят снизить число фейковых жалоб. Платить активным гражданам будут только в том случае, если против водителя, на которого они указали, заведут административное или уголовное дело.