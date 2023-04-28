Власти Нижегородской области будут платить активным гражданам за сообщения о пьяных водителях

«Согласно статистике, нижегородцы проявляют социально ответственную позицию и сообщают о пьяных водителях: за первые 3 месяца 2023 года от них поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах через телефон 112. В ходе отработки информации за этот период задержано 167 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения», — сказали в пресс-службе.