Рианна озвучит Смурфетту в новых «Смурфиках»

Paramount объявила на CinemaCon 2023, что Рианна озвучит Смурфетту в новом безымянном мультфильме по «Смурфикам». Релиз ленты состоится 14 февраля 2025 года, сообщает IGN.
Артистка не только озвучит «синюю злодейку», но и выступит продюсером, а также напишет и исполнит песни. «Мы очень рады, что нашли свою Смурфетту в лице одной из самых любимых звезд в мире», — сказал президент и генеральный директор Paramount Pictures и Nickelodeon Брайан Роббинс.
Режиссером анимационного фильма станет Крис Миллер, снявший «Шрэка Третьего» и первую часть «Кота в сапогах». Сорежиссером выступит Мэтт Лэндон (монтажер «Маленького принца»), а сценарий напишет Пэм Брейди, работавшая над «Южным Парком».
Рианна не первая исполнительница роли Смурфетты. В 2011 году в фильме «Смурфики» персонажа озвучивала Кэти Перри, а затем в «Смурфиках: Затерянная деревня» (2017 год) ее сыграла Деми Ловато.