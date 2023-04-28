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Рианна озвучит Смурфетту в новых «Смурфиках»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:57

Paramount объявила на CinemaCon 2023, что Рианна озвучит Смурфетту в новом безымянном мультфильме по «Смурфикам». Релиз ленты состоится 14 февраля 2025 года, сообщает IGN.

Артистка не только озвучит «синюю злодейку», но и выступит продюсером, а также напишет и исполнит песни. «Мы очень рады, что нашли свою Смурфетту в лице одной из самых любимых звезд в мире», — сказал президент и генеральный директор Paramount Pictures и Nickelodeon Брайан Роббинс.

Режиссером анимационного фильма станет Крис Миллер, снявший «Шрэка Третьего» и первую часть «Кота в сапогах». Сорежиссером выступит Мэтт Лэндон (монтажер «Маленького принца»), а сценарий напишет Пэм Брейди, работавшая над «Южным Парком».

Рианна не первая исполнительница роли Смурфетты. В 2011 году в фильме «Смурфики» персонажа озвучивала Кэти Перри, а затем в «Смурфиках: Затерянная деревня» (2017 год) ее сыграла Деми Ловато.

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