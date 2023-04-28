Рианна озвучит Смурфетту в новых «Смурфиках»

Артистка не только озвучит «синюю злодейку», но и выступит продюсером, а также напишет и исполнит песни. «Мы очень рады, что нашли свою Смурфетту в лице одной из самых любимых звезд в мире», — сказал президент и генеральный директор Paramount Pictures и Nickelodeon Брайан Роббинс.