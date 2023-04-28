«Полный атас»: в сети удивляются грустному, исхудавшему Флаундеру из новой «Русалочки»

Уже 26 мая состоится премьера «Русалочки» — диснеевского мюзикла Роба Маршалла, который переосмысляет оригинальный мультфильм 1989 года. Вокруг него давно идет множество споров: сначала некоторые зрители негодовали, что на главную роль приняли темнокожую актрису Халле Бейли. А в октябре раскритиковали распространившееся по сети изображение якобы с версией Флаундера из ремейка. Тогда его называли «отвратительным» и писали, что «от взгляда на него тошнит».