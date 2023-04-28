«Полный атас»: в сети удивляются грустному, исхудавшему Флаундеру из новой «Русалочки»

Уже 26 мая состоится премьера «Русалочки» — диснеевского мюзикла Роба Маршалла, который переосмысляет оригинальный мультфильм 1989 года. Вокруг него давно идет множество споров: сначала некоторые зрители негодовали, что на главную роль приняли темнокожую актрису Халле Бейли. А в октябре раскритиковали распространившееся по сети изображение якобы с версией Флаундера из ремейка. Тогда его называли «отвратительным» и писали, что «от взгляда на него тошнит».
Недавно Disney опубликовал постеры, подогревая интерес к приближающейся премьере. Оказалось, что в новой кинокартине друг Русалочки будет выглядеть вовсе не так, как его представляли осенью. Но эта версия тоже не понравилась зрителям.
Оказалось, что вместо привычного мультяшного Флаундера в картине Маршалла появится вполне реалистичная рыба. Глядя на ее исхудавшее (по сравнению с прошлой «Русалочкой») тело и грустные глаза, пользователи гадают, с чем связаны такое заметные изменения во внешности. «Потрепанного жизнью» Флаундера называют «треской суповой» и «усталым рыбом-пенсионером», но некоторые комментаторы оправдывают его вид: «Давайте будем объективны, раньше мы тоже выглядели лучше, чем сейчас».
Пользовательница @oglakyn обратила внимание, что, помимо Флаундера, есть еще один крайне реалистичный персонаж из подводной фауны — краб Себастьян. Она считает, что «эти персонажи выглядят как жертвы изменения климата, разрушающего их экосистему».