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Ученые собрали из Lego принтер для 3D-печати человеческой кожи

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:27

Ученые из Кардиффа сконструировали из конструктора Lego принтер для 3D-печати человеческих тканей. Об этом они рассказали в издании The Conversation.

С помощью своего изобретения они рассчитывают справиться с проблемой нехватки тканей для трансплантации. Разработка позволяет создавать копии биологических материалов из так называемых биочернил, содержащих живые клетки.

Для печати биочернила загружаются в картридж, который затем помещается в принтер. «Технология биопечати позволяет исследователям создавать более сопоставимые модели для изучения здоровых и пораженных тканей», — заявили авторы разработки.

По словам ученых, принтер из Lego — это бюджетная альтернатива другим подобным машинам, стоимость которых может составлять сотни тысяч долларов, евро или фунтов. Ранее конструктор уже использовался для создания традиционных 3D-принтеров.

«Многопрофильная команда инженеров и биологов работала вместе над проектированием, конструированием и программированием нашего биопринтера», — рассказали авторы проекта.

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