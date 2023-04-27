Мэйти презентует новый альбом в клубе «16 Тонн»

Профессиональная карьера Мэйти началась в 2010 году после участия в международном фестивале «Кофемолка». В 2012 году он выпустил мини-альбом «Новые песни о главном», а спустя некоторое время полноценный студийный релиз «Своя правда». Музыка Мэйти не поддается строгим жанровым рамкам. В своих песнях он совмещает элементы различных стилей: от хип-хопа и рока до поп-музыки.