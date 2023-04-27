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Мэйти презентует новый альбом в клубе «16 Тонн»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:53

30 апреля российский музыкант и поэт Михаил Тютькин, известный под псведонимом Мэйти, презентует свой новый альбом «Страшные сказки 2» в клубе «16 Тонн».

Специально для гостей музыкант подготовил завораживающую шоу-программу. Узнать подробнее и приобрести билеты можно на «Афише».

Релиз «Страшных сказок 2» состоялся 1 января. «Если вы ждете от сказки счастливого конца, если не хотите чувствовать чужую, ослепляющую боль как свою, если боитесь провалиться в песенное зазеркалье, когда сказочник внезапно сломает „четвертую стену“ и потеряться в нем… Не включайте этот альбом. Всех остальных ждут „Страшные сказки 2“», — писал музыкант о своем альбоме в соцсетях.

Профессиональная карьера Мэйти началась в 2010 году после участия в международном фестивале «Кофемолка». В 2012 году он выпустил мини-альбом «Новые песни о главном», а спустя некоторое время полноценный студийный релиз «Своя правда». Музыка Мэйти не поддается строгим жанровым рамкам. В своих песнях он совмещает элементы различных стилей: от хип-хопа и рока до поп-музыки.

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