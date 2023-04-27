«За 100 лет существования Disney Animation мы вдохновлялись многими культовыми фильмами, особенно историями, в которых мы исследуем силу человека, имеющего желание в сочетании с убежденностью в том, что это желание исполнится. Возможность почтить наследие с помощью этой невероятной истории и этих удивительных персонажей — большая радость для всей нашей команды», — подчеркнул Вирасунторн.