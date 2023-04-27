Disney опубликовал тизер-трейлер мультфильма «Желание» с Крисом Пайном в главной роли. Премьера запланирована на 22 ноября.
Мультфильм рассказывает о 17-летней Аише, которая живет в волшебной стране Росас. Она ощущает приближение темной силы и загадывает настолько сильное желание, что на него откликается небесный шар безграничной энергии по имени Звезда. Вместе с ним и домашним козлом Валентино она решает противостоять королю Магнифико.
В озвучке «Желания» приняли участие Крис Пайн, Алан Тьюдик и Ариана ДеБос. Режиссерами выступили постановщик двух частей «Холодного сердца» Крис Бак и Фон Вирасунторн.
«За 100 лет существования Disney Animation мы вдохновлялись многими культовыми фильмами, особенно историями, в которых мы исследуем силу человека, имеющего желание в сочетании с убежденностью в том, что это желание исполнится. Возможность почтить наследие с помощью этой невероятной истории и этих удивительных персонажей — большая радость для всей нашей команды», — подчеркнул Вирасунторн.