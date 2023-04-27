Sqwoz Bab и Ксения Дукалис в клипе Кассеты на сингл «Боль слезы кровь»

Андеграундный исполнитель Кассета выпустил остросюжетный клип на песню «Боль слезы кровь».
В нем рэпер играет главаря банды гангстеров, которая пытается украсть музыкальную кассету у криминального авторитета местной мафии. Ограбление идет не по плану, и группа попадает в засаду.
В клипе приняли участие музыкант Sqwoz Bab, видеоблогер Ксения Дукалис и легенда местного рэпа Бразилец, которые сыграли главных героев сюжета.
Кассета рассказал, что это были два самых сложных съемочных дня на его памяти. При погоде –30 ему необходимо было пить искусственную кровь в кадре.
«В этот день у меня поднялась температура. Было просто невыносимо: приступ тошноты из‑за простуды вперемешку с выпитой кровью. При этом еще приходилось носить на себе специальную камеру, она крепилась к моему телу. Я разучивал с каскадерами разные приемы и сцены по порядку. Было и сложно, и очень интересно», — подчеркнул он.
Режиссером и автором идеи клипа стал Илья Шпота, который снял предыдущее видео Кассеты — «Эйфория». При работе над роликом он вдохновлялся видеоиграми и гонконгскими боевиками, используя в съемке перспективу от третьего лица. Аналоги такой съемки можно найти в видеоиграх Resident Evil и The Last of Us.