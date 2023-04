Sqwoz Bab и Ксения Дукалис в клипе Кассеты на сингл «Боль слезы кровь»

Режиссером и автором идеи клипа стал Илья Шпота, который снял предыдущее видео Кассеты — «Эйфория». При работе над роликом он вдохновлялся видеоиграми и гонконгскими боевиками, используя в съемке перспективу от третьего лица. Аналоги такой съемки можно найти в видеоиграх Resident Evil и The Last of Us.