Sqwoz Bab и Ксения Дукалис в клипе Кассеты на сингл «Боль слезы кровь»

«В этот день у меня поднялась температура. Было просто невыносимо: приступ тошноты из‑за простуды вперемешку с выпитой кровью. При этом еще приходилось носить на себе специальную камеру, она крепилась к моему телу. Я разучивал с каскадерами разные приемы и сцены по порядку. Было и сложно, и очень интересно», — подчеркнул он.