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Американский студент создал смарт-монокль, который подскажет ответы на собеседовании и свидании

Семён Гудошников
Сегодня в 16:00

Студент Стэнфорда Брайан Чанг разработал смарт-монокль, который подсказывает владельцу, как отвечать в диалоге с другими людьми. Об этом сообщает Vice.

Устройство получило название RizzGPT. Оно представляет собой девайс с открытым исходным кодом Monocle AR, в который встроена языковая модель GPT-4 и система распознавания речи от OpenAI.

Монокль способен обрабатывать живой разговор. Когда кто‑то задает владельцу устройства вопрос, RizzGPT подсказывает, как можно ответить, выводя предлагаемую надпись на стекло монокля.

«Попрощайтесь с неудобными свиданиями и собеседованиями при приеме на работу», — представил Чанг свою разработку в прошлом месяце. В разговоре с Vice он отметил, что возможности ИИ следует сделать более личными, интегрируя во все аспекты нашей жизни.

«Даже если мы разговариваем с друзьями или гуляем, я чувствую, что компьютеры могут сделать гораздо больше, и я не думаю, что люди думают достаточно масштабно», — считает разработчик.

@bryanhpchiang/Twitter

Репортер Vice взял фиктивное интервью о приеме на работу у Чанга, который надел смарт-монокль. На вопрос: «Почему мы должны вас нанять?» — он ответил: «Спасибо за этот вопрос. Мне кажется, что я лучший кандидат на это место, поскольку у меня есть страсть к журналистике и глубокое понимание современного медиаландшафта».

Спросив: «Каковы ваши слабости?», репортер получил ответ: «Моя самая большая слабость — это склонность быть слишком сосредоточенным на деталях в работе». Журналист отметил, что устройство отвечало адекватно и красноречиво, но достаточно шаблонно. Самым творческим, по мнению репортера, был ответ на вопрос: «Если бы вы были животным, каким животным вы бы хотели быть и почему?»

«Если бы я был животным, я бы хотел быть гепардом. Они невероятно быстрые и проворные, что отражает мои амбиции, стремление и сосредоточенность», — ответил Чанг с помощью RizzGPT.

Разработчик признает, что устройство нуждается в дополнительной работе над аппаратным обеспечением и персонализацией. Монокль по-прежнему сложно носить, его ответы запаздывают и не могут учитывать личную информацию пользователя без дополнительного обучения.

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