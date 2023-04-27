Студент Стэнфорда Брайан Чанг разработал смарт-монокль, который подсказывает владельцу, как отвечать в диалоге с другими людьми. Об этом сообщает Vice.
Устройство получило название RizzGPT. Оно представляет собой девайс с открытым исходным кодом Monocle AR, в который встроена языковая модель GPT-4 и система распознавания речи от OpenAI.
Монокль способен обрабатывать живой разговор. Когда кто‑то задает владельцу устройства вопрос, RizzGPT подсказывает, как можно ответить, выводя предлагаемую надпись на стекло монокля.
«Попрощайтесь с неудобными свиданиями и собеседованиями при приеме на работу», — представил Чанг свою разработку в прошлом месяце. В разговоре с Vice он отметил, что возможности ИИ следует сделать более личными, интегрируя во все аспекты нашей жизни.
«Даже если мы разговариваем с друзьями или гуляем, я чувствую, что компьютеры могут сделать гораздо больше, и я не думаю, что люди думают достаточно масштабно», — считает разработчик.
Репортер Vice взял фиктивное интервью о приеме на работу у Чанга, который надел смарт-монокль. На вопрос: «Почему мы должны вас нанять?» — он ответил: «Спасибо за этот вопрос. Мне кажется, что я лучший кандидат на это место, поскольку у меня есть страсть к журналистике и глубокое понимание современного медиаландшафта».
Спросив: «Каковы ваши слабости?», репортер получил ответ: «Моя самая большая слабость — это склонность быть слишком сосредоточенным на деталях в работе». Журналист отметил, что устройство отвечало адекватно и красноречиво, но достаточно шаблонно. Самым творческим, по мнению репортера, был ответ на вопрос: «Если бы вы были животным, каким животным вы бы хотели быть и почему?»
«Если бы я был животным, я бы хотел быть гепардом. Они невероятно быстрые и проворные, что отражает мои амбиции, стремление и сосредоточенность», — ответил Чанг с помощью RizzGPT.
Разработчик признает, что устройство нуждается в дополнительной работе над аппаратным обеспечением и персонализацией. Монокль по-прежнему сложно носить, его ответы запаздывают и не могут учитывать личную информацию пользователя без дополнительного обучения.