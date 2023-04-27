Репортер Vice взял фиктивное интервью о приеме на работу у Чанга, который надел смарт-монокль. На вопрос: «Почему мы должны вас нанять?» — он ответил: «Спасибо за этот вопрос. Мне кажется, что я лучший кандидат на это место, поскольку у меня есть страсть к журналистике и глубокое понимание современного медиаландшафта».