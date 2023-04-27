Hyundai продаст завод в России казахстанской компании

«Мы развиваем автопроизводство в Казахстане, перед нами стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска). Кроме того, в текущем году компания приступает к строительству в индустриальной зоне Алматы завода по производству автокомпонентов для Hyundai — автомобильных сидений, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и мультимедийных систем», — заявили в пресс-службе Astana Motors.