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Hyundai продаст завод в России казахстанской компании

Виктория Шанина
Сегодня в 09:10

Автопроизводитель Hyundai Motor планирует продать свой завод в Петербурге компании из Казахстана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейский телеканал MBC.

Отмечается, что переговоры уже находятся на финальной стадии. В соглашении прописано, что Hyundai имеет право обратного выкупа завода в любое время.

Название казахстанской компании канал не называет. В сюжете MBC показали логотип Astana Motors — официального дистрибьютора Hyundai в Казахстане.

«Интерфакс-Казахстан» обратился за комментарием в Astana Motors — там ответили, что «не имеют планов вхождения на завод в РФ».

«Мы развиваем автопроизводство в Казахстане, перед нами стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска). Кроме того, в текущем году компания приступает к строительству в индустриальной зоне Алматы завода по производству автокомпонентов для Hyundai — автомобильных сидений, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и мультимедийных систем», — заявили в пресс-службе Astana Motors.

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