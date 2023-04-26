На ютуб-канале SearchilightPictures опубликовали трейлер нового фильма новозеландского кинематографиста Тайки Вайтити («Кролик Джоджо», «Реальные упыри»). Он называется «Следующий гол — победный» («Next Goal Wins»).
Главную роль в ленте сыграл Майкл Фассбендер, известный по картинам «Стив Джобс» и «12 лет рабства». Он предстал в образе тренера по футболу Томаса Ронгена, которого после неудачного сезона отправляют работать в Американское Самоа.
Альтернативой поездки на остров посреди Тихого океана для мужчины становится безработица. Чтобы избежать ее, герой соглашается тренировать команду на отдаленной территории, находящейся под управлением США.
«Мы не забили и одного гола на протяжении истории нашей страны и попыток подготовить футбольную команду», — заявляет самоанец в трейлере, характеризуя состояние спорта в месте, куда прибыл Томас Ронген.
Тренер быстро понимает, что столкнулся с невероятно бесталанными игроками, у которых к тому же нет никакого понимания футбола. Тем не менее, он продолжает заниматься «самой трудной работой на острове».
К чему приведут старания Томаса и его новых учеников, можно будет узнать с 17 ноября — в этот день «Следующий гол — победный» выйдет в кинопрокат. В фильме появятся Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Оскар Найтли и Ули Латукефу.
Также в актерский состав картины вошли Рейчел Хаус, Каймана, Дэвид Фейн, Беула Коале, Крис Алосио, Уилл Арнетт, Рис Дарби и Вайтити.