Познакомьтесь с Патчи: возможно, это самый большой кот, которого вы видели

В середине апреля фонд по уходу за животными в Вирджинии опубликовал фотографию своего подопечного с подписью: «Вы случайно не проснулись сегодня с мыслью: „Давайте усыновим самого большого кота, которого когда‑либо видели“? Если да, у нас есть для вас кое‑кто». Патчи действительно оправдывает звание самого большого кота: его вес на тот момент достиг 18 килограмм. Сотрудники фонда указали, что питомец соблюдает специальную диету и у него есть план физических упражнений, оставалось лишь найти владельца, который помог бы коту вернуться в здоровый вес.