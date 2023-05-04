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Познакомьтесь с Патчи: возможно, это самый большой кот, которого вы видели

Анна Красюк
Сегодня в 19:00

В середине апреля фонд по уходу за животными в Вирджинии опубликовал фотографию своего подопечного с подписью: «Вы случайно не проснулись сегодня с мыслью: „Давайте усыновим самого большого кота, которого когда‑либо видели“? Если да, у нас есть для вас кое‑кто». Патчи действительно оправдывает звание самого большого кота: его вес на тот момент достиг 18 килограмм. Сотрудники фонда указали, что питомец соблюдает специальную диету и у него есть план физических упражнений, оставалось лишь найти владельца, который помог бы коту вернуться в здоровый вес.

И вскоре для Патчи нашелся дом: его усыновила местная жительница Кей Форд. В приюте утверждают, что к ним поступили сотни запросов по всей стране и, вероятно, остановиться на одной кандидатке было непросто.

«„Патчи, массивный кот весом 40,3 фунта, был усыновлен“, — сообщил в среду в Facebook* приют Richmond Animal Care and Control в Вирджинии»

Форд довольна, что именно ей выпала возможность забрать Патчи домой. «В него очень легко влюбиться, — говорит она. — Я действительно чувствую себя невероятно счастливой от того, что выбрали меня». Новая хозяйка кота серьезно относится к предписаниям ветеринаров и делает все, чтобы тот в безопасном темпе сбросил лишний вес. У Форд к тому времени, как она забрала Патчи, уже жила кошка Уэлсли — животные подружились и стали много играть друг с другом, что обеспечивает огромному коту дополнительную физическую активность.

Владелица Патчи ведет в соцсетях дневник прогресса своего нового питомца, где делится изменениями в его весе. Она подчеркивает, что если ему нужно сбросить 9–11 килограмм, то это будет долгий путь, но она готова к нему.

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* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.

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