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Студентка сказала, что единственная написала эссе по философии без ChatGPT и получила 0 баллов

Семён Гудошников
Сегодня в 21:53

22-летняя Эрика Шафрик, которая учится в одном из американских вузов, поделилась тиктоком, в котором пожаловалась на свою оценку. Со слезами на глазах она рассказала, что профессор поставил ей 0 баллов за шестистраничное эссе по философии, которое она написала сама.

Девушка призналась, что, возможно, ее работа не была «столь уж хорошей», но все что ей нужно было для сдачи курса — 17 или 18 процентов. Сперва она подумала, что профессор мог ошибиться, отправив ей результат в ноль баллов, и Шафрик обратилась к нему.

Однако преподаватель сказал, что это не ошибка, а нулевую оценку она получила, поскольку в своем эссе исказила смысл текста, о котором писал класс. Девушка отметила, что поскольку тема эссе касается философии, есть множество способов интерпретировать как ее работу, так и текст, о котором студентам предложили поразмышлять.

Студентка предположила, что оценка была не справедливой, поскольку она сама пыталась интерпретировать идеи и не использовала для этого ИИ. Над написанием 6-страничной работы, по ее словам, она трудилась два дня.

«Мне жаль, что я, блин, не сжульничала и не использовала ChatGPT, как, вероятно, сделали все остальные участники этого гребаного курса, которые его сдали», — заявила Шафрик.

Ее тикток собрал уже более 3 млн просмотров и множество комментариев поддержки. Пользователи пишут, что девушка заслуживает хотя бы какого‑то одобрения за проделанную работу, а ноль баллов следует ставить лишь тогда, когда задание не выполнено. Они призвали Шафрик оспорить оценку и попросить у профессора подробного объяснения, почему он так оценил ее работу.

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