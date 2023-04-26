Студентка сказала, что единственная написала эссе по философии без ChatGPT и получила 0 баллов

Девушка призналась, что, возможно, ее работа не была «столь уж хорошей», но все что ей нужно было для сдачи курса — 17 или 18 процентов. Сперва она подумала, что профессор мог ошибиться, отправив ей результат в ноль баллов, и Шафрик обратилась к нему.