Эйдан возвращается в жизнь Кэрри в тизере второго сезона «И просто так»

На ютуб-канале стриминговой платформы HBO Max опубликовали тизер второго сезона «И просто так» — продолжения культового сериала «Секс в большом городе». Новые серии шоу выйдет в июне.
Они расскажут о новых событиях в жизни колумнистки Кэрри Брэдшоу и ее друзей Шарлотты и Миранды. Герои столкнутся со взрослением детей, а также неожиданными поворотами в их личной жизни.
Судя по ролику, круг подруг расширится и пополнится новыми героинями, Миранда продолжит свой роман с радиоведущей Че, а Кэрри оправится от потери супруга — и вновь встретится со своим бывшим бойфрендом Эйданом.
Во втором сезоне «И просто так» снялись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Рамирез, Сарита Чудхури, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Эван Хандлер, Кристофер Джексон, Ниалл Каннингем, Кэти Ан и Алекса Суинтон.
Над сериями работали сценаристы Майкл Патрик Кинг, Саманта Ирби, Сьюзан Фейлс-Хилл, Лукас Фрелих, Рейчел Палмер, Джули Роттенберг и Элиза Зурицки, а также продюсеры Джон Мелфи с актрисами Паркер, Дэвис и Никсон. Среди режиссеров — Кинг, Никсон, Ри Руссо-Янг и Роттенберг.