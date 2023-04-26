Netflix показал тизер шестого сезона «Черного зеркала»

Создателем сериала по-прежнему выступает Чарли Брукер. Он признался, что в шестом эпизоде отступил от собственных правил в работе над «Черным зеркалом». Он пообещал «расширить параметры того, что представляет собой эпизод „Черного зеркала“» и назвал новые серии вызовом для самого себя.