Netflix показал тизер шестого сезона «Черного зеркала»

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер шестого сезона сериала-антологии «Черное зеркало». Он выйдет на платформе в июне.
Ролик показал несколько кадров из новых серий. На них можно увидеть космический корабль, типичную американскую забегаловку, а также нескольких персонажей, в том числе агрессивного консультанта магазина.
Одну из ролей в очередном сезоне популярной антиутопии исполнит Сальма Хайек. Помимо нее зрители увидят Аарона Пола, Бена Барнса, Рори Калкина, Энни Мерфи, Дэнни Рамиреса, Зази Битз, Химеша Патела, Кейт Мару, Джоша Хартнета и других.
Тизер обещает поклонникам шоу «самый непредсказуемый, неклассифицируемый и неожиданный» сезон. В нем появятся Анджана Васан, Оден Торнтон, Клара Ругорд, Дэниел Портман, Джон Ханна, Майкл Сера, Моника Долан, Миха’ла Херролд, Паапа Эссейду, Самуэль Бленкин.
Создателем сериала по-прежнему выступает Чарли Брукер. Он признался, что в шестом эпизоде отступил от собственных правил в работе над «Черным зеркалом». Он пообещал «расширить параметры того, что представляет собой эпизод „Черного зеркала“» и назвал новые серии вызовом для самого себя.