Реклама
Новости

Netflix показал тизер шестого сезона «Черного зеркала»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:13

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер шестого сезона сериала-антологии «Черное зеркало». Он выйдет на платформе в июне.

Ролик показал несколько кадров из новых серий. На них можно увидеть космический корабль, типичную американскую забегаловку, а также нескольких персонажей, в том числе агрессивного консультанта магазина.

Одну из ролей в очередном сезоне популярной антиутопии исполнит Сальма Хайек. Помимо нее зрители увидят Аарона Пола, Бена Барнса, Рори Калкина, Энни Мерфи, Дэнни Рамиреса, Зази Битз, Химеша Патела, Кейт Мару, Джоша Хартнета и других.

Тизер обещает поклонникам шоу «самый непредсказуемый, неклассифицируемый и неожиданный» сезон. В нем появятся Анджана Васан, Оден Торнтон, Клара Ругорд, Дэниел Портман, Джон Ханна, Майкл Сера, Моника Долан, Миха’ла Херролд, Паапа Эссейду, Самуэль Бленкин.

Создателем сериала по-прежнему выступает Чарли Брукер. Он признался, что в шестом эпизоде отступил от собственных правил в работе над «Черным зеркалом». Он пообещал «расширить параметры того, что представляет собой эпизод „Черного зеркала“» и назвал новые серии вызовом для самого себя.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Сальма ХайекАарон ПолБен БарнсРори КалкинКейт Мара
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»