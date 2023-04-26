РФС выявил договорной матч между командами Белгорода и Хабаровска

«Очень долго рассматривали дело. Выяснилось, что был сговор между игроками и начальником команды „Ессентуки“. Установили факты, что во время матча были получены денежные средства. Где и как проходил сговор, в какой гостинице, в каком номере города Белгород», — рассказал глава КДК Артур Григорьянц.