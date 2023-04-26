РФС выявил договорной матч между командами Белгорода и Хабаровска

Матч состоялся 20 октября 2022 года и завершился победой «Салюта» со счетом 3:1.
«Очень долго рассматривали дело. Выяснилось, что был сговор между игроками и начальником команды „Ессентуки“. Установили факты, что во время матча были получены денежные средства. Где и как проходил сговор, в какой гостинице, в каком номере города Белгород», — рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
Футболистам хабаровского клуба Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, игрокам «Ессентуков» Джоси Дзаурову и Зийадхану Маммадову, а также начальнику команды «Ессентуки» Юсупу Магомедову было пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью.
КДК аннулировал результат матча и присудил «СКА‑Хабаровск-2» поражение со счетом 0:3.
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