Турция возглавила топ зарубежных направлений у россиян на майские

Самым популярным зарубежным направлением на майские праздники у россиян стала Турция. Об этом «Афише Daily» рассказали представители тревел-сервиса «Купибилет», который проанализировал спрос на авиабилеты.
В топ-5 направлений также вошли: Армения, Казахстан, Азербайджан и Израиль. Из перечисленных стран дешевле всего билеты туда-обратно на майские обойдутся в Армению — в среднем 18 тыс. рублей. В Казахстан и обратно перелет будет стоить в среднем 20 тыс. рублей, в Азербайджан — 24 тыс., в Турцию — 30 тыс., в Израиль — 33 тыс.
В топ-5 европейских направлений попали: Германия (46 тыс. рублей), Испания (70 тыс.), Италия (60 тыс.), Франция (50 тыс.) и Португалия (91 тыс.).
Спрос на авиабилеты за рубеж этой весной увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом, отметила директор по ценообразованию и аналитике «Купибилет» Яна Белоусова. «Несмотря на все трудности с оформлением виз, страны Шенгена также не теряют своей популярности. К тому же средняя стоимость билетов туда-обратно в этом году стала на 15% меньше», — пояснила она.
В список самых популярных внутрироссийских маршрутов вошли: Москва, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно в эти города на майские праздники — 9–11 тыс. рублей.