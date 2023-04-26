Турция возглавила топ зарубежных направлений у россиян на майские

Спрос на авиабилеты за рубеж этой весной увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом, отметила директор по ценообразованию и аналитике «Купибилет» Яна Белоусова. «Несмотря на все трудности с оформлением виз, страны Шенгена также не теряют своей популярности. К тому же средняя стоимость билетов туда-обратно в этом году стала на 15% меньше», — пояснила она.