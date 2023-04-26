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BoscoVesna и художник Андрей Люблинский создали первую арт-коллаборацию

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:59

Торговый центр BoscoVesna выпустил арт-коллаборцию с художником и куратором Школы дизайна НИУ ВШЭ Андреем Люблинским в рамках серии проектов с современными художниками.

В атриуме, на фасаде и в бутиках центра уже появились работы Люблинского, часть из которых была создана и разработана специально для проекта. Первая коллаборация из серии — это ода цвету и индивидуальности.

В первую очередь художник поработал с публичными пространствами, поместив в них ярких и ироничных персонажей, которые отсылают к цифровой природе современного визуального искусства.

Люблинский подчеркнул, что «героев объединяет наличие своей точки зрения и желание быть самими собой». Условные и подчеркнуто геометричные, они собраны из простых разноцветных элементов, символизирующих черты характера каждого из героев.

В рамках коллаборации уже в мае в BoscoVesna появится гостиная школы Masters — образовательного проекта в сфере истории изобразительного искусства, кино, литературы, декоративно-прикладного искусства. В ней будут проходить встречи, лекции и презентации, посетители также смогут почитать и приобрести книги из библиотеки Masters.

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