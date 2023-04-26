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Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:45

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену, сообщает ТАСС. На данный момент по статье за госизмену грозит до 20 лет лишения свободы.

Сенаторы также одобрили закон о 5 годах лишения свободы за содействие решениям международных организаций, в которых не участвует РФ. К ним, например, относятся решения Международного уголовного суда.

Другой законопроект, одобренный Совфедом, предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию ВС и за действия, угрожающие национальной безопасности. Лишить приобретенного гражданства могут за публичный призыв к экстремизму и развязыванию агрессивной войны, посягательство на жизнь государственного деятеля, за организацию вооруженного мятежа, диверсии, нарушение территориальной целостности РФ, дезертирство.

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