Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену, сообщает ТАСС. На данный момент по статье за госизмену грозит до 20 лет лишения свободы.
Сенаторы также одобрили закон о 5 годах лишения свободы за содействие решениям международных организаций, в которых не участвует РФ. К ним, например, относятся решения Международного уголовного суда.
Другой законопроект, одобренный Совфедом, предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию ВС и за действия, угрожающие национальной безопасности. Лишить приобретенного гражданства могут за публичный призыв к экстремизму и развязыванию агрессивной войны, посягательство на жизнь государственного деятеля, за организацию вооруженного мятежа, диверсии, нарушение территориальной целостности РФ, дезертирство.