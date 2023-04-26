Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Другой законопроект, одобренный Совфедом, предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию ВС и за действия, угрожающие национальной безопасности. Лишить приобретенного гражданства могут за публичный призыв к экстремизму и развязыванию агрессивной войны, посягательство на жизнь государственного деятеля, за организацию вооруженного мятежа, диверсии, нарушение территориальной целостности РФ, дезертирство.