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В свердловском поселке Сосьва огонь повредил больше ста домов. СК завел уголовные дела

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:07

В поселке Сосьва в Свердловской области случился пожар, уничтоживший почти все постройки: жилые дома, школу, больницу. Огонь повредил 110 строений, в ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший, сообщает МЧС РФ.

Сгорело лечебно-исправительное учреждение, в котором лежали более 200 осужденных с туберкулезом и ВИЧ, их успели эвакуировать. Пламя удалось локализовать на площади 9000 квадратных метров утром 26 апреля.

«Говорят, с какой‑то пилорамы все началось сегодня. Все еще горит, сгорело много домов, магазины, школа и больница управленческая. Горит все. Вертолет летал — и больше не видно. Говорят, школу отстояли. От меня в пяти кварталах горит», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Светлана Мишина. Из‑за сухой травы и порывов ветра скоростью 20 метров в секунду огонь быстро распространился.

Во время пожара также сгорели вагоны с лесоматериалами и местами пострадала инфраструктура РЖД.

Следственный комитет завел два уголовных дела — о халатности должностных лиц и причинении смерти по неосторожности.

Техногенные и лесные пожары фиксировали накануне и в других населенных пунктах Свердловской области, в том числе в поселке Таежном. Их удалось локализовать.

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МЧС РоссииРЖДСледственный комитет
люди
Светлана Мишина
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