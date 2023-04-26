В свердловском поселке Сосьва огонь повредил больше ста домов. СК завел уголовные дела

Сгорело лечебно-исправительное учреждение, в котором лежали более 200 осужденных с туберкулезом и ВИЧ, их успели эвакуировать. Пламя удалось локализовать на площади 9000 квадратных метров утром 26 апреля.
«Говорят, с какой‑то пилорамы все началось сегодня. Все еще горит, сгорело много домов, магазины, школа и больница управленческая. Горит все. Вертолет летал — и больше не видно. Говорят, школу отстояли. От меня в пяти кварталах горит», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Светлана Мишина. Из‑за сухой травы и порывов ветра скоростью 20 метров в секунду огонь быстро распространился.
Следственный комитет завел два уголовных дела — о халатности должностных лиц и причинении смерти по неосторожности.
Техногенные и лесные пожары фиксировали накануне и в других населенных пунктах Свердловской области, в том числе в поселке Таежном. Их удалось локализовать.