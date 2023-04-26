В свердловском поселке Сосьва огонь повредил больше ста домов. СК завел уголовные дела

«Говорят, с какой‑то пилорамы все началось сегодня. Все еще горит, сгорело много домов, магазины, школа и больница управленческая. Горит все. Вертолет летал — и больше не видно. Говорят, школу отстояли. От меня в пяти кварталах горит», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Светлана Мишина. Из‑за сухой травы и порывов ветра скоростью 20 метров в секунду огонь быстро распространился.