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В Москве заочно арестовали экс-учредителя банка «Развитие» Олега Березовского

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:03

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Олега Березовского по делу о растрате около 3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Его обвиняют по части четвертой статьи 160 УК («Растрата»). В суде заявили, что Березовский будет арестован на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории страны.

Банк «Развитие» был лишен лицензии в октябре 2016 года, а через несколько месяцев учреждение признали банкротом. Березовский владел 52,9% акций банка.

Столичная прокуратура считает, что «Развитие» в преддверии отзыва лицензии предоставило ряд крупных кредитов от 100 до 400 млн рублей заведомо неплатежеспособным гражданам. По данным ведомства, сумма займов превысила 3 млрд рублей.

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