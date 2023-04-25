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Число пользователей Spotify превысило 500 млн человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:03

Число пользователей музыкального стримингового сервиса Spotify выросло в первом квартале 2023 года на более чем 25 млн человек и достигло 515 млн. Об этом компания сообщила в своем блоге.

При этом количество пользователей с премиальной подпиской также существенно увеличилось — на 15% по сравнению с показателями прошлого года. В данный момент за подписку Spotify платят 210 млн владельцев аккаунтов.

Общая выручка платформы выросла на 14% за год и составила 3 млрд евро. Этих показателей удалось добиться за счет роста пользователей с платной подпиской. А вот рекламные доходы Spotify сократились: убыток в первом квартале оценивается в 225 млн евро.

После публикации квартального отчета компании Spotify AB ее акции на торгах в Нью-Йорке выросли на 6%. Это произошло несмотря на то, что платформа серьезно потратилась на расширение сегмента подкастов и не достигла ожидаемой прибыли.

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