В Челябинске пройдет конкурс на лучшее бомбоубежище

Победителей определят в трех категориях: среди бункеров вместимостью до 150 человек, от 150 до 600 человек и свыше 600 человек. Сперва состояние бомбоубежищ проверят сами организации, которые ими владеют. Они оценят их герметичность, исправность вентиляции и сантехники, наличие связи и измерительных приборов. Затем результаты проверит специально созданная городская комиссия.