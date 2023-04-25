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В Челябинске пройдет конкурс на лучшее бомбоубежище

Семён Гудошников
Сегодня в 22:04

Власти Челябинска объявили смотр-конкурс на лучшее бомбоубежище. Соответствующий указ опубликован на сайте городской администрации.

Победителей определят в трех категориях: среди бункеров вместимостью до 150 человек, от 150 до 600 человек и свыше 600 человек. Сперва состояние бомбоубежищ проверят сами организации, которые ими владеют. Они оценят их герметичность, исправность вентиляции и сантехники, наличие связи и измерительных приборов. Затем результаты проверит специально созданная городская комиссия.

Конкурс продлится до 31 мая, его результаты объявят в июне. Что получит владелец лучшего бункера — не сообщается. Власти говорят, что решили провести конкурс, чтобы оценить состояние бомбоубежищ и сохранить их работоспособность.

Прошлым летом конкурс на лучшее содержание бункеров провели в Брянске. Некоторых горожан эта информация напугала, но местные власти заявили, что данное мероприятие проводится ежегодно по всей России последние двадцать лет в соответствии с приказом МЧС.

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