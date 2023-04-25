Умер певец Гарри Белафонте

Гарри Белафонте известен как один из немногих людей, получивших премии «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». Артист родился в Гарлеме в 1927 году в семье эмигрантов из Ямайки и Мартиники. Он начал свою творческую карьеру в 1940-х годах.