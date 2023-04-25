Умер певец Гарри Белафонте

В США скончался певец, актер и общественный активист Гарри Белафонте, которого можно было увидеть в фильмах «Кармен Джонс» и «Черный клановец». О смерти артиста сообщила The New York Times.
Белафонте умер у себя дома в Нью-Йорке. Причиной его кончины стала хроническая сердечная недостаточность, рассказал пресс-секретарь музыканта Кен Саншайн. Белафонте было 96 лет.
Гарри Белафонте известен как один из немногих людей, получивших премии «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». Артист родился в Гарлеме в 1927 году в семье эмигрантов из Ямайки и Мартиники. Он начал свою творческую карьеру в 1940-х годах.
Белафонте выступал с оркестром Чарли Паркера, экспериментировал с этнической музыкой и джазом. В 1953 году он впервые появился в кино — в фильме «Яркая дорога». Однако спустя несколько лет сосредоточился на музыкальной карьере.
Артиста называли королем музыки в стиле калипсо. Белафонте выступал на Бродвее и вел популярное телешоу. Кроме того, он поддерживал Мартина Лютера Кинга, был советником Корпуса мира по культурным вопросам во время правления Джона Кеннеди, а позднее стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.