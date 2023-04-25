У Новороссийска обнаружено загрязнение моря площадью 40 тыс. квадратных метров

В Черном море около морского порта Новороссийска обнаружено радужное пятно площадью 40 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает Росприроднадзор. Ведомство уточняет, что загрязнение находится у причалов ООО «Контейнерный терминал НУТЭП».
Сотрудники службы провели обследование и отобрали пробы на анализ. Кроме того, вместе с прокуратурой они организовали внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. По ее результатам обещают рассчитать ущерб экологии.
В соцсетях под публикациями о загрязнении местные жители пишут, что неприятный запах ощущается в нескольких районах Новороссийска.
Эксперт по вопросам энергетики российского Гринписа Василий Яблоков отметил, что разливы нефти наносят огромный ущерб окружающей среде, однако эта проблема не решается системно.
«Более совершенное экологическое законодательство и надзор не гарантирует, что таких экологических катастроф не будет. Единственный эффективный способ решения экологических проблем, связанных с авариями на объектах добычи и транспортировки нефти и других ископаемых видов топлива — это постепенный отказ от них и переход на зелёные источники энергии», — заявил он.
Экологи подготовили петицию в Минэнерго, в которой предложили развивать возобновляемую энергетику «ради здорового и чистого будущего нашей страны».