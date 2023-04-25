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У Новороссийска обнаружено загрязнение моря площадью 40 тыс. квадратных метров

Семён Гудошников
Сегодня в 21:08

В Черном море около морского порта Новороссийска обнаружено радужное пятно площадью 40 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает Росприроднадзор. Ведомство уточняет, что загрязнение находится у причалов ООО «Контейнерный терминал НУТЭП».

Сотрудники службы провели обследование и отобрали пробы на анализ. Кроме того, вместе с прокуратурой они организовали внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. По ее результатам обещают рассчитать ущерб экологии.

В соцсетях под публикациями о загрязнении местные жители пишут, что неприятный запах ощущается в нескольких районах Новороссийска.

Эксперт по вопросам энергетики российского Гринписа Василий Яблоков отметил, что разливы нефти наносят огромный ущерб окружающей среде, однако эта проблема не решается системно.

«Более совершенное экологическое законодательство и надзор не гарантирует, что таких экологических катастроф не будет. Единственный эффективный способ решения экологических проблем, связанных с авариями на объектах добычи и транспортировки нефти и других ископаемых видов топлива — это постепенный отказ от них и переход на зелёные источники энергии», — заявил он.

Экологи подготовили петицию в Минэнерго, в которой предложили развивать возобновляемую энергетику «ради здорового и чистого будущего нашей страны».

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Новороссийский морской торговый портРосприроднадзор
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