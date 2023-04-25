У Новороссийска обнаружено загрязнение моря площадью 40 тыс. квадратных метров

«Более совершенное экологическое законодательство и надзор не гарантирует, что таких экологических катастроф не будет. Единственный эффективный способ решения экологических проблем, связанных с авариями на объектах добычи и транспортировки нефти и других ископаемых видов топлива — это постепенный отказ от них и переход на зелёные источники энергии», — заявил он.