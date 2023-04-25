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Шейлин Вудли борется с собственным двойником в трейлере комедии «(Не)идеальные роботы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:22

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер комедии «(Не)идеальные роботы», в которой снялись Шейлин Вудли («Дивергент», «Большая маленькая ложь») и Джек Уайтхолл («Круиз по джунглям», «Несносные леди»).

Актеры сыграли молодых людей Чарльза и Элейн, которые познакомились на катке и начали встречаться, не раскрыв друг перед другом своих секретов. Оба героя живут с роботами-двойниками, владеть которыми в США незаконно.

Однажды Чарльз и Элейн отправили на свидание вместо оригинальных себя роботов — и те неожиданно влюбились. После этого двойники решили сбежать и украсть жизни своих владельцев. Чтобы вернуть их обратно, герои отправляются на поиск самих себя.

Чарльз и Элейн задумывают выследить двойников и убить их. Тем временем роботы готовятся к свадьбе, путешествуют, занимаются сексом, ведут соцсети и наслаждаются жизнью.

«(Не)идеальные роботы» выйдут на экраны 19 мая. Сценаристами и режиссерами фильма выступили Каспер Кристенсен («Клоун», «Под прикрытием») и Энтони Хайнс («Борат», «Бруно»).

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Шейлин ВудлиДжек Уайтхолл
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