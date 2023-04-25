Шейлин Вудли борется с собственным двойником в трейлере комедии «(Не)идеальные роботы»

Однажды Чарльз и Элейн отправили на свидание вместо оригинальных себя роботов — и те неожиданно влюбились. После этого двойники решили сбежать и украсть жизни своих владельцев. Чтобы вернуть их обратно, герои отправляются на поиск самих себя.