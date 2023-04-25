Сакура зацвела в Главном ботаническом саду Москвы

В Главном ботаническом саду имени Н.В.Цицина РАН в Москве зацвела сакура. Полюбоваться ее нежными оттенками можно в «Японском саду», который как раз открылся для посещения 21 апреля.
До 10 мая «Японский сад» открыт ежедневно, с 10.00 до 20.00. С 11 мая его можно будет посетить со вторника по воскресенье в это же время. Но после 11 мая насладиться видами цветущей сакуры уже, вероятно, не получится, так как у нее небольшой период цветения, около недели.
Впрочем, и без сакуры в саду есть на что взглянуть. Ландшафтную экспозицию с 1983 по 1987 год создавали по проекту японского ландшафтного архитектора Кена Накадзимы при поддержке архитектора Такэо Адати и японской строительной компании «Ватанабэ-Томи».
В саду можно увидеть пруды с островами, каскады небольших водопадов, пагоду, каменные фонари и павильоны, выполненные в традиционном архитектурном стиле Японии.