Сакура зацвела в Главном ботаническом саду Москвы

До 10 мая «Японский сад» открыт ежедневно, с 10.00 до 20.00. С 11 мая его можно будет посетить со вторника по воскресенье в это же время. Но после 11 мая насладиться видами цветущей сакуры уже, вероятно, не получится, так как у нее небольшой период цветения, около недели.