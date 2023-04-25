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Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Семён Гудошников
Сегодня в 15:46

33-летняя звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф и его давняя партнерша, 38-летняя американская актриса Эрин Дарк, стали родителями. Об этом сообщает издание Daily Mail, которое опубликовало фотографию пары с коляской на прогулке в Нью-Йорке.

Сами актеры пока официально не сообщали о рождении ребенка. Пол малыша и его имя не раскрываются.

Рэдклифф познакомился с Дарк во время совместной работы над фильмом «Убей своих любимых» в 2012 году. Актеры встречаются уже более десяти лет.

Пресс-секретарь Рэдклиффа подтверждал информацию о беременности Дарк в марте 2023 года. Он говорил, что пара «абсолютно взволнована» тем, что вскоре они станут родителями.

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